Guardiola assina livro especial de condolências a Bobby Charlton e prega paz no clássico

O Manchester City vem fazendo de tudo para evitar um clima hostil no clássico deste domingo, contra o United, em Old Trafford, depois de dois de seus torcedores ironizarem a morte de Sir Bobby Charlton, ídolo do rival. Além de banir os responsáveis pelo ato totalmente reprovado pela diretoria, o clube ainda enviou um representante ao velório para prestar os pêsames e o técnico Pep Guardiola também assinou o livro especial de condolências ao ex-atleta. Por fim, o comandante ainda pregou paz no duelo da 10ª rodada do Campeonato Inglês.

"O que nos representou foi a ida de Mike Summerbee (ídolo do clube) a Old Trafford para assinar o livro em nome do Manchester City. Temos muito respeito pelo Manchester United e principalmente pela figura de Sir Bobby Charlton. Estaremos lá e mostraremos nosso respeito", disse Guardiola, sobre não ter conseguido ir ao velório do ex-jogador, falecido no último dia 21, mas já projetando o jogo de domingo.

O técnico também prestou homenagem a Sir Bobby Charlton nesta sexta-feira, assinando o livro especial de condolências para a lenda do futebol inglês. O City fez questão de divulgar o momento, mostrando a seus torcedores como devem agir quando um ex-jogador, dirigente ou ídolo morre, mesmo sendo do adversário.

Sobre o clássico, no qual o City ainda chega cambaleante nesta largada de edição após erguer três taças importantes na temporada passada, Guardiola evitou colocar peso desnecessário em seus jogadores.

"É um clássico especial para os nossos torcedores, mas apenas um jogo de futebol, diferente da final da FA Cup ou dos últimos jogos da temporada que define a vitória ou não do Campeonato Inglês. Não vai definir a temporada, jogamos apenas nove jogos e faltam 87 pontos para disputar", ressaltou, evitando clima de decisão para a partida. Claro, sem baixar a guarda.

"Temos de estar focados. Conseguimos conquistar o Triplete (tríplice coroa) na temporada passada porque aqui fomos muito fortes (mentalmente) nos momentos difíceis. Não tenho dúvidas sobre a equipe e faremos isso de novo."

O técnico aproveitou para engrandecer as visitas a Old Trafford e ressaltar que jamais teve problemas na casa do principal adversário de seu Manchester City. "Está tudo bem, uma boa rivalidade. Nenhum grande problema aconteceu nas minhas oito temporadas aqui, ganhamos e perdemos jogos. Old Trafford, quando estive no Barcelona e no Bayern (de Munique), quando viajo para lá é sempre especial. Ocasião e lugar especial", enfatizou.