Guardiola admite alívio com título da Liga e brinca com Real: 'Estamos a 13 troféus de vocês'

Pep Guardiola admitiu sentir alívio após levar o Manchester City ao título da Liga dos Campeões. O treinador havia sido contratado em 2016 com esta grande tarefa, mas vinha batendo na trave nas últimas temporadas. Ao fim da vitória sobre a Inter de Milão por 1 a 0, neste sábado, em Istambul, o treinador espanhol respirou aliviado e até brincou com o Real Madrid.

"É um alívio ter este troféu. Não vão mais me perguntar se vamos ou não conquistá-lo", disse Guardiola, alvo frequente de perguntas sobre a grande busca pelo City na Europa. "Agora o trabalho está feito, não falta nenhum título. Não falta nada. Depois de umas duas, três semanas de férias vamos voltar focados."

Guardiola até brincou com o Real Madrid, recordista de títulos da Liga dos Campeões, com 13 troféus. "Estamos a 13 títulos de distância do Real Madrid. Estamos chegando. Se eles dormirem, os alcançaremos", afirmou, entre risadas.

Sobre o jogo, o treinador fez elogios ao bom desempenho da Inter, que anulou o City no primeiro tempo e criou boas oportunidades para empatar, nos minutos finais da partida. "Eles (Inter) foram muito bons. Suas táticas são muito parecidas com as que nos ensinou Antonio Conte (treinador italiano). Nos dificultaram muito no primeiro tempo, porém é uma questão de paciência", declarou.

"Esta competição é uma moeda jogada ao ar. Poderíamos ter levado um gol nas últimas chances deles e teríamos perdido o título. Esse campeonato é muito difícil de ganhar. Então estou cansado, mas tranquilo", celebrou.