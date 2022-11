Guardiola acerta renovação de contrato com o Manchester City até 2025

(via Agência Estado)

O técnico Pep Guardiola acertou nesta quarta-feira, a sua permanência à frente do Manchester City até 2025. O anúncio da renovação foi feito pelo o clube que já negociava um acerto para seguir trabalhando com o treinador.

No clube desde 2016, Guardiola vem marcando sua passagem na equipe com várias conquistas. Entre os troféus mais importantes estão quatro títulos da Liga. Após consolidar o time como um dos gigantes do futebol inglês, o objetivo agora se concentra em arrebatar a Liga dos Campeões.

Caso venha a cumprir o seu contrato até o final, o treinador vai completar um total de nove temporadas no Etihad Stadium. Antes de brilhar na Inglaterra, ele passou quatro anos no Barcelona e depois comandou o Bayern de Munique de 2013 a 2016.

"Eu não posso agradecer o suficiente a todos no clube por confiarem em mim. Desde o primeiro dia senti algo especial por estar aqui. Não posso

estar em um lugar melhor. Ainda tenho a sensação de que podemos alcançar mais juntos e isso é porque eu quero ficar e continuar lutando por troféus", afirmou o treinador.

Diante de uma trajetória vencedora, Guardiola segue com moral aos olhos de quem comanda o clube. "Ele já contribuiu muito para o sucesso e a estrutura desta

organização, e é emocionante pensar no que pode ser possível dada a energia, fome e ambição que ele claramente ainda tem", disse o presidente Khaldoon Al Mubarak.