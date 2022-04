Guarani viaja para enfrentar Grêmio com dúvida no ataque

Da Redação

O Guarani encerrou na manhã desta quarta-feira, com uma atividade no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a preparação para o jogo contra o Grêmio, nesta quinta, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A base que iniciou no empate sem gols com o Sport será mantida por Daniel Paulista, com uma dúvida no ataque. Depois de começar no banco de reservas por ter apresentado desgaste muscular, Lucão do Break disputa posição com Nicolas Careca.

"Quero ajudar a equipe da melhor maneira, se o treinador acha que eu tenho jogar pelas pontas eu vou jogar. E da mesma maneira que se ele achar que eu devo jogar centralizado. Eu estou aí para respeitar a posição do Lucão, que é um grande jogador e a gente está indo bem", disse Careca, que não marcou em oito jogos pelo Guarani.

A provável escalação do Guarani é: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca.

Sem vencer há cinco jogos, o Guarani amarga o maior jejum sob o comando de Daniel Paulista, que está no clube desde maio de 2021. Pela Série B, o time conquistou um ponto nas duas primeiras rodadas e figura na zona de rebaixamento.