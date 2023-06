Guarani vence Mirassol em noite de golaços e começa a sonhar com G-4 da Série B

Em noite de golaços, o Guarani engatou a segunda vitória consecutiva, ao derrotar o Mirassol por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 22 pontos e terminou a rodada na sétima posição. Em quarto, o Sport tem 28. O Mirassol, por sua vez, acabou caindo para o sexto lugar, com 25.

De olho no G-4, o Mirassol foi mais intenso no primeiro tempo e apostou na bola alçada dentro da área do Guarani para tentar surpreender. Pegorari teve trabalho, mas conseguiu impedir os avanços do adversário. Aos poucos, o time campineiro foi equilibrando as ações. Os erros técnicos, de ambos os lados, no entanto, chamavam a atenção.

O Guarani só conseguiu abrir o placar através de uma jogada individual do meia Bruninho. Aos 25 minutos, ele foi para cima de Lucas Ramon, invadiu a área e cruzou. Após corta-luz no miolo da área, Bruno José encheu o pé para fazer 1 a 0 e quebrar uma série negativa de quatro meses sem balançar as redes.

O time campineiro teve grande chance de fazer o segundo. Aos 37 minutos, Bruno José devolveu o presente para Bruninho, que exigiu grande defesa do goleiro Alex Muralha. O Guarani, no entanto, foi para o intervalo à frente do marcador.

No segundo tempo, o Mirassol voltou mais organizado e empatou logo aos quatro minutos. Danielzinho cruzou para Guilherme Biro, que ajeitou para Thalisson Kelven. O zagueiro dominou com categoria e acertou um bonito chute para deixar tudo igual.

O jogo acabou ficando morno, o que fez com que Umberto Louzer desse um novo fôlego ao time do Guarani, mas Bruno José continuava sendo o homem mais perigoso do time da casa. Aos 24 minutos, ele tabelou com Régis, invadiu a área e colocou Alex Muralha para trabalhar.

E foi através do feeling do treinador que o Guarani chegou ao segundo gol. Aos 40 minutos, João Victor partiu em velocidade e deu para Bruno Mendes. O camisa 9 arriscou de longe e fez um golaço.

Antes do apito final, Matheus Bueno chegou a ser expulso. Com um a menos, o Guarani recuou, conseguiu segurar a pressão do Mirassol e confirmou a vitória. A melhor chance foi de Thallisson Kelven. Ele recebeu de Danielzinho e mandou na trave.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Ituano na segunda-feira, às 18h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). No mesmo dia, às 20h15, o Guarani visita o Botafogo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 MIRASSOL

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno, Bruno José (Bernardo), Isaque (João Victor) e Bruninho (Régis); Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Juninho), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Vico), Danielzinho, Gabriel, Chico Kim e Negueba; Kauan (Cristian). Técnico: Mozart.

GOLS - Bruno José, aos 25 minutos do primeiro tempo. Thalisson Kelven, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus e João Victor (Guarani); Thalisson Kelven, Vico e Mozart (Mirassol)

CARTÃO VERMELHO - Matheus Bueno (Guarani).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 83.700,00.

PÚBLICO - 3.195 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.