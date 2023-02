Guarani terá mudanças e conta com volta de Richard Rios para buscar reabilitação

(via Agência Estado)

Focado em se recuperar da goleada sofrida diante do São Bernardo, no meio de semana, por 5 a 1, em Campinas, o Guarani não teve tempo para lamentar e já finalizou a preparação para um novo desafio. Neste sábado, em duelo válido pela décima rodada do Paulistão, o alviverde visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 16h.

Para o duelo diante do lanterna do Estadual, o técnico Mozart Santos deve fazer algumas mudanças no time titular. Algumas forçadas e outras por opção técnica. O zagueiro Luciano Castán e o lateral-esquerdo Jamerson, expulsos no último jogo, estão de fora e cumprindo suspensão.

Com isso, Alan Santos e Mayk devem começar jogando na defesa. Por outro lado, o volante Richard Rios, que cumpriu suspensão automática, volta ao time titular na vaga que foi de Wanderson. Já o atacante Derek, com uma lesão na coxa, segue entregue vetado.

As mudanças técnicas, também para descansar alguns jogadores por conta do ritmo intenso de partidas, ficam para o gol e para a lateral-direita. Saem Tony e Diogo Mateus e entram Maurício Kozlinski e Ivan Alvarinõ, respectivamente.

Na tabela, o Guarani, que até tinha embalado duas vitórias seguidas, perdeu para o São Bernardo no meio de semana e está na última posição do Grupo B com dez pontos. Ainda sonha com a classificação às quartas, mas, neste momento, se preocupa mais em chegar aos 13 pontos e se livrar da ameaça de rebaixamento.

GUARANI - Maurício Kozlinski; Ivan Alvariño, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Richard Rios, Isaque e Giovanni Augusto; Bruno José e Jenison. Técnico: Mozart Santos.