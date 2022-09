Guarani tem retorno de Derlan e Giovanni Augusto para confronto direto

(via Agência Estado)

O Guarani tem importantes reforços para o confronto direto de sexta-feira, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desfalque na vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, por causa de uma lesão muscular na coxa, o zagueiro Derlan foi liberado pelo departamento médico e voltou aos treinos com o elenco.

Titular absoluto, o defensor volta a atuar ao lado de João Victor no lugar de Ronaldo Alves, que foi seu substituto contra o Sampaio Corrêa e não viaja para Maceió (AL) porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Outro reforço é Giovanni Augusto. Principal jogador do Guarani, com dois gols e quatro assistências, o camisa 10 cumpriu suspensão automática na última rodada pela expulsão contra o Operário e retorna pendurado com dois amarelos.

Além do meia, outros dez jogadores estão pendurados: Maurício Kozlinski, Diogo Mateus, Lucas Ramon, João Victor, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Silas, Eduardo Person e Nicolas Careca.

Adversários desta sexta-feira, Guarani e CSA estão com 35 pontos, mas os paulistas levam a melhor no número de vitórias (8 a 7) e por isso estão fora da zona de rebaixamento da Série B.