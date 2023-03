Guarani tem interesse no goleiro Thomazella, da Portuguesa, para a Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Guarani já está no mercado e indicou o substituto do goleiro Maurício Kozlinski, que deixou o clube para acertar com o Fortaleza. O time campineiro abriu negociação por Thomazella, um dos poucos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista.

continua após publicidade .

Thomazella já atuou pelo Guarani em uma rápida passagem em 2013. Fez apenas três partidas, antes de deixar o clube para jogar no Batatais. Passou também por Luverdense, Rio Claro, Santo André, Água Santa, Caldense, XV de Piracicaba, São Caetano e Portuguesa.

O goleiro está na Portuguesa desde de 2020. Foram 68 jogos com a camisa da Lusa, sendo o principal responsável pela permanência da equipe na elite do futebol paulista.

continua após publicidade .

No Guarani, Thomazella disputará posição com Tony, que assumiu a titularidade no time bugrino ao longo do Paulistão. A equipe campineira foi eliminada na primeira fase e caiu na semifinal da Taça Independência.

O Guarani volta a campo apenas em abril, quando enfrentará o Avaí, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.