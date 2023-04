Guarani sonda lateral do Juventude e Régis já treina junto com o elenco

(via Agência Estado)

O Guarani ainda busca reforçar o elenco antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. A bola da vez é o lateral direito Daniel Guedes, de 29 anos, que pertence ao Juventude, que também disputa a segunda divisão nacional. Outra novidade no time de Campinas é o meia Régis, que já está integrado ao elenco do técnico Bruno Pivetti, onde já realizou exames nesta segunda-feira e até treinou.

Daniel Guedes entrou no radar do Guarani, para disputar vaga na lateral direita com Diogo Mateus, além disso, o jogador ainda pode atuar como meia. Guedes foi revelado na base do São Paulo, depois se profissionalizou no Santos e tem passagens por Goiás, Cruzeiro, Fortaleza, Cuiabá e está no Juventude. As conversas entre os clubes estão em estágio avançado, faltando os últimos termos contratuais.

Por outro lado, o meia Régis, envolvido na negociação na ida de Jemerson ao Coritiba, desembarcou em Campinas e já realizou exames médicos no clube nesta segunda-feira. O mesmo já está treinando junto com o elenco de Bruno Pivetti, que se prepara para a estreia do Brasileiro da Série B.

Na sexta-feira, o Guarani abre o Campeonato Brasileiro da Série B contra o Avaí, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).