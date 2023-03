Guarani se aproxima de acerto com Régis e indica saída de Giovanni Augusto

(via Agência Estado)

O Guarani avançou na negociação pelo meia Régis, que tem passagens por Palmeiras e Corinthians. O jogador está com a delegação do Coritiba em Atibaia e teve uma reunião com os seus empresários para definir o futuro. Ele deve chegar ao time de Campinas em contrapartida pela ida de Jamerson à equipe paranaense.

Além de Régis, quem também deve chegar ao Guarani é o atacante Fabrício Daniel, de 25 anos, que tem passagens por Ferroviária, Noroeste, Santos, Cuiabá, Mirassol e América-MG.

Já Régis é o principal desejo do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia defendeu o Coritiba em 23 partidas. Jogou também por Bahia, Sport, Chapecoense, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro.

Por outro lado, o Guarani se prepara para perder Giovanni Augusto, que tem até esta quinta-feira para se apresentar ao Vitória. O jogador já pediu desligamento, mas tem vínculo com a equipe bugrina até o dia 30 de abril.

Enquanto isso, o Guarani segue focado na estreia da Série B, que será diante do Avaí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.