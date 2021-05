Guarani rescinde com Éder Sciola, terceiro jogador a deixar o clube após Paulista

Continua após publicidade

O lateral Éder Sciola teve seu contrato rescindido com o Guarani nesta quinta-feira. Fora dos planos do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele se tornou o terceiro atleta a sair após o Paulistão. Antes, Airton e Romércio já haviam deixado o clube.

"O Guarani FC comunica o encerramento de contrato do lateral Éder Sciola. Contratado para a disputa do Campeonato Paulista de 2021, o atleta não teve seu contrato renovado, foi liberado dos treinamentos e já está livre para novas oportunidades. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", diz a nota oficial do clube.

A saída de Éder Sciola, contratado em fevereiro e que fez só oito jogos, sendo três como titular, também tem a ver com a provável contratação do lateral-direito Diogo Mateus, da Ferroviária. As partes já chegaram a um acordo e resta apenas o anúncio oficial.

Diogo Mateus tem 28 anos e chegaria por empréstimo junto à Ferroviária. Ele foi titular no clube de Araraquara durante o Paulistão. Diogo Mateus jogou também por Ponte Preta, Criciúma e Coritiba.

O time bugrino também analisa o nome do seu novo treinador, após a demissão de Allan Aal. O mais cotado é Léo Condé, que tem contrato com o Novorizontino. O Guarani estuda até mesmo pagar a multa rescisória para contar com o comandante. A estreia do Guarani na Série B do Brasileirão será contra o Vitória na sexta-feira, 28 de maio.