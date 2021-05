Guarani prepara pacotão de reforços para a disputa da Série B do Brasileiro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Depois de apresentar Daniel Paulista como novo treinador, a diretoria do Guarani espera anunciar nos próximos dias um pacotão de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O zagueiro Matheus Mancini (Ituano), o lateral-direito Diogo Matheus (Ferroviária) e o atacante Lucão (CRB) estão com conversas adiantadas. O superintendente de futebol Michel Alves não confirmou, mas elogiou os nomes.

"São jogadores que chamam a atenção, não só do Guarani, mas do mercado como um todo. Estamos atentos às situações, abertos. Esses nomes fazem parte de uma ideia nossa. Como é de costume, não podemos oficializar nada sem assinatura de contratos", disse Michel Alves.

Até aqui, a diretoria bugrina só oficializou a chegada do experiente zagueiro Carlão, que defendeu o Mirassol no último Paulistão e tem passagem por Corinthians, Paysandu e Ferroviária.

A estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B acontece nesta sexta-feira, contra o Vitória, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.