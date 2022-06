Guarani precisa encerrar jejum como mandante para fugir da zona de rebaixamento

(via Agência Estado)

Mais tranquilo depois de vencer o Novorizontino, por 2 a 1, em Novo Horizonte (SP), o Guarani agora quer deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, precisa encerrar um jejum de quase dois meses sem vencer diante do seu torcedor.

continua após publicidade .

A última vitória no Brinco de Ouro da Princesa foi sobre o Criciúma, por 1 a 0, no dia 27 de abril, pela quarta rodada da Série B. Depois, o Guarani empatou com Ponte Preta (0 x 0), Vasco (0 x 0) e Vila Nova (1 x 1), além de perder para o Operário (3 x 0).

No próximo domingo, o Guarani recebe o CSA, às 11 horas, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os times estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação da Série B.

continua após publicidade .

"Está tudo muito embolado. Uma vitória joga a gente lá para cima. Ainda mais em casa, temos que vencer, não podemos deixar os pontos escaparem aqui. Vamos trabalhar firme esta semana para encarar o CSA e sair com os três pontos", disse o lateral-esquerdo Matheus Pereira.

Em penúltimo lugar, o Guarani tem 12 pontos. O CSA não atravessa um bom momento e está sem treinador depois que Mozart entregou o cargo na última segunda-feira.