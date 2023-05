Guarani pode ter mais dois desfalques para enfrentar o Sampaio Corrêa na Série B

(via Agência Estado)

O Guarani iniciou a semana com preocupações. Para o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Sampaio Corrêa, o time de Campinas terá o desfalque certo do volante Wenderson, suspenso, e pode perder também o atacante Bruno Mendes, por lesão.

Wenderson levou o terceiro cartão amarelo no domingo, quando o Guarani foi derrotado pelo Sport, por 2 a 0, fora de casa. As opções ficam por conta de Matheus Bueno, que entrou no decorrer do jogo, justamente no lugar de Wenderson, além de Lucas Araújo e Bernardo.

Já Bruno Mendes foi substituído logo aos nove minutos por dores na panturrilha. Ele será reavaliado, mas se não tiver condições de jogar na próxima rodada. Derek, substituto do jogador lesionado na partida, será titular. Outros que serão reavaliados são o goleiro Tony, o zagueiro Alan Santos e o lateral-esquerdo Diego Porfírio, que já foram desfalques contra o Sport.

Após a segunda derrota seguida, o Guarani segue com nove pontos, em quarto lugar da Série B. O jogo diante do Sampaio Corrêa, pela sexta rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).