Guarani perde dois titulares, mas terá retorno de zagueiro para duelo contra o ABC

Apesar de estar distante do G-4, o grupo de acesso à primeira divisão, o Guarani ainda tem chances matemáticas de garantir um lugar na elite em 2024. Para a partida contra o já rebaixado ABC, pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Umberto Louzer terá que mexer na equipe, após perder dois titulares por suspensão.

continua após publicidade

Após levarem o terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Mayk e o meia Bruninho estão fora do jogo decisivo. O último foi advertido na reta final do empate por 1 a 1 com o Criciúma, por reclamação, já no banco de reservas.

Caíque Silva deve ser acionado na lateral esquerda, uma vez que é o reserva imediato da posição. Já, no meio, Isaque retorna, após ser vetado no empate por 1 a 1 contra o Criciúma, com uma gastroenterite. Ele deve herdar a vaga de Bruninho. Louzer ainda tem como opções Gustavo França, Iago Teles e Pablo Thomaz. Na última partida, de última hora, Iago Teles foi escolhido.

continua após publicidade

Outra alternativa para o treinador pode ser a volta de Bruno José. Mas, para tanto, ele precisa do aval do departamento médico. Ele é um dos destaques do clube na campanha da Série B, com 10 participações em gols e vem jogando no sacrifício desde a 34ª rodada, contra o Vila Nova, quando machucou o pé esquerdo. Para acrescentar, o meia atacante ainda lesionou o tornozelo, contra o Londrina.

Quem também espera ser liberado pelo departamento médico é o volante Matheus Barbosa, vetado de última hora da partida contra os catarinenses. O volante sentiu um incômodo muscular no último treino e foi substituído por Wenderson.

A boa notícia será a volta do zagueiro Alan Santos. O defensor cumpriu suspensão na última partida e retorna para formar a dupla de zaga com Lucão. Com isso, o argentino Ivan Alvariño volta a ser opção no banco de reservas.

O Guarani é o nono colocado, com 57 pontos, a quatro do Atlético-GO, que fecha o G-4 com 61. Para seguir na luta pelo acesso, o time campineiro precisa vencer seus dois últimos jogos, contra ABC e o próprio Atlético-GO na última rodada, para chegar aos 63 pontos, e ainda secar seus concorrentes diretos.