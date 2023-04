Guarani oficializa volta de Régis com anúncio ousado: 'Messi Careca'

(via Agência Estado)

O Guarani oficializou, na noite desta terça-feira, a contratação do meia Régis, que chegou do Coritiba em negociação que envolveu a saída do lateral-esquerdo Jamerson. Ele retorna ao clube após dois anos, já que defendeu o clube paulista em 2021, quando fez 36 jogos e nove gols. O meia será apresentado oficialmente na quarta-feira, às 14h30, no Estádio Brinco de Ouro.

No anúncio oficial, o Guarani divulgou um vídeo com imagens do craque argentino Lionel Messi e também de Régis, chamando o jogador de "Messi Careca". Pouco depois, porém, o vídeo foi excluído das redes sociais, mas a imagem com a frase "Bem-vindo Messi Careca" foi mantida.

O novo reforço do Guarani fez parte de uma novela envolvendo o lateral-esquerdo Jamerson, que já foi anunciado pelo Coritiba. Outros times estavam interessados no ala do Guarani, como Santos e São Paulo, mas o clube paranaense conseguiu chegar a um acordo.

Régis tem 30 anos e estava no Coritiba desde 2021, deixando o clube paranaense com 42 jogos, sete nesta temporada. Revelado pelo São Paulo, tem passagens por Paulista, Chapecoense, Sport, Palmeiras, Bahia, Corinthians e Cruzeiro.

Em sua passagem pelo Guarani, foi peça-chave para o clube brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, terminando a competição em sexto lugar com 60 pontos, apenas quatro a menos do que o Avaí, que fechou o G-4.

A Série B iniciará na próxima sexta-feira e o Guarani faz justamente o primeiro jogo da competição, às 19h, quando recebe o Avaí, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.