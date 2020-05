Guarani oficializa renovação de quatro jogadores para sequência da temporada

Após período de incertezas em meio à pandemia do coronavírus, o Guarani oficializou nesta segunda-feira a renovação do contrato de quatro jogadores para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas semanas, o clube campineiro assinou um contrato inicial com o goleiro Jefferson Paulino, o zagueiro Bruno Silva, o lateral-direito Cristovam e o atacante Alemão. Os dois primeiros, inclusive, foram titulares absolutos no Campeonato Paulista.

Os vínculos fechados pelo time alviverde são válidos até o final da Série B, ainda sequer sem ter data prevista para início.

A assinatura oficial, entretanto, só será feita a partir da reapresentação do elenco, ainda sem período definido em virtude do crescimento da doença no País.

O próximo passo do clube é, nas próximas semanas, assegurar oficialmente a permanência do lateral-esquerdo Thallyson, do zagueiro Bruno Lima e do atacante Júnior Todinho.

Por outro lado, dois jogadores do plantel, responsável por disputar o Estadual, não continuam no estádio Brinco de Ouro da Princesa: o zagueiro Vitor Mendes e o meia Bady.