Guarani oficializa parceria, prevê mais patrocínios e planeja SAF

O Guarani oficializou nesta quinta-feira uma parceria com a Win the Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento que tem a Holding da BTG Pactual como sócia, e a EY Brasil. Durante a entrevista coletiva, o presidente Ricardo Moisés confirmou que um contrato de três anos foi assinado entre as partes. Ele levantou a possibilidade do clube virar uma SAF.

Ricardo Moisés, inclusive, já falou mais de uma vez que a lei, que autoriza o clube de futebol a virar SAF, é benéfica e que pode ajudar muito na reconstrução do Guarani. O mandatário tem realizado ainda reuniões diárias para discutir sobre o tema.

"O objetivo é desenvolver uma renovação partindo da estruturação do ambiente digital do Guarani. A partir de uma minuciosa análise de dados vamos compreender melhor os anseios e desejos dos torcedores e demais stakeholders do clube e com isso elaborar serviços e produtos que os atendam da melhor maneira possível", afirma Claudio Pracownik, Sócio Fundador e CEO da Win The Game.

A nova parceria busca ainda gerar outros patrocínios ao clube alviverde. "A WIN e sua relação extremamente efetiva com o mercado financeiro pretende identificar e intermediar acordos de parcerias comerciais com marcas daqui e de fora do Brasil, ampliando a receita e expandindo os mercados que o clube atua", pontuou.

Já Ricardo Moisés tratou a parceria como um marco. "Para o Guarani, é uma satisfação muito grande atuar como parceiro da Win The Game/BTG Pactual e da Ernst & Young neste projeto. O futuro do futebol brasileiro caminha com a modernização, em todos os aspectos, e é isso que buscamos. Com a profissionalização e organização de todos os departamentos do clube, contando com a expertise de empresas renomadas no mercado. Trata-se de um marco para a administração do Guarani", finalizou.

SÉRIE B

O Guarani é o 18º colocado da Série B, com 13 pontos, na frente apenas de Ponte Preta (12) e Vila Nova (11). O próximo compromisso é diante do Londrina, em jogo marcado para esta sexta-feira, às 19h, no estádio do Café.