Guarani oficializa Júnior Todinho e dirigente revela acerto com Maxwell

O técnico Daniel Paulista ganhou mais duas opções para o sistema ofensivo depois da saída de Matheus Davó e da contusão de Rafael Costa. Nesta terça-feira, a direção do Guarani oficializou o retorno de Júnior Todinho e acertou a contratação de Maxwell.

"Em função do que a gente entende da competição e das nossas necessidades. Retornamos o Júnior Todinho e finalizando o acerto com o Kalmar, da Suécia, o Maxwell também para fortalecer e agregar nosso valor. A janela abriu no dia 1.º de agosto, está praticamente tudo certo e fica conosco até o Brasileiro do ano seguinte (2022)", superintendente de futebol Michel Alves.

Júnior Todinho, de 27 anos, é conhecido do torcedor bugrino, pois foi o artilheiro do clube na última temporada com 11 gols em 36 partidas. Sem renovar com o Guarani, o atacante se transferiu para o Juventude, onde ficou por menos de dois meses até ser dispensado sem marcar nenhum gol.

Maxwell, de 26 anos, pertence ao Kalmar, da Suécia, e teve uma passagem apagada pelo Sport, não marcando gol em 18 partidas. O melhor momento do atacante foi na temporada passada defendendo o Cuiabá. Foram 15 gols em 48 jogos.

Com as chegadas de Todinho e Maxwell, Daniel Paulista fica com oito opções para o ataque. Além deles, o elenco tem Bruno Sávio, Lucão do Break, Matheus Souza, Allanzinho, Renanzinho e Júlio César. Esse último, porém, está lesionado no momento.

Após duas goleadas seguidas - 4 a 1 para Vasco e Vila Nova -, o Guarani despencou para o oitavo lugar, com 23 pontos. O time vai buscar a reabilitação na sexta-feira, contra o Brasil de Pelotas, em Campinas, pela 16.ª rodada.