Guarani oficializa dois reforços e renova com Matheus Bidu, alvo do Corinthians

O Guarani permanece com seu dia a dia bem movimentado em relação a reforços. Nersta sexta-feira foi a vez de o clube oficializar o volante Yago e o atacante Bruno Michel, além de anunciar a renovação do lateral-esquerdo Matheus Bidu. Assim, o time paulista chega a nove contratações.

Yago foi revelado pelo Atlético-MG e já passou por Sport, CSA, Juventude e também pela rival Ponte Preta, em 2021. Nesta temporada, fez 41 jogos pelo CRB. Bruno Michel é outro que passou pela Ponte Preta em 2021, mesmo ano em que se transferiu para o Botafogo-SP, onde ficou até esta temporada.

Além dos reforços, o Guarani tem um novo capítulo sobre Matheus Bidu. O clube anunciou a renovação até o fim de 2024 - o atual contrato iria até o fim de 2023. Isso, porém, não descarta a negociação com o Corinthians, que está encaminhada. A ideia é emprestar o jogador com opção de compra definida. O entrave está na forma da negociação, já que o Guarani deseja vender os 60% de seus direitos, enquanto o clube alvinegro quer uma porcentagem menor para economizar.

Além de Yago e Bruno Michel, o Guarani já confirmou o goleiro Tony, os zagueiros Alan Santos e Lucão, o lateral-direito Lucas Marques, o volante Lima, o meia Bruninho e o atacante Derek.

O Guarani tem outros reforços bem encaminhados, restando apenas o anúncio oficial. Na defesa, trata-se do zagueiro Luciano Castán, irmão de Leandro Castán, que já atuou no clube. No meio-campo, são o volante Geovane (CSA) e o meia Gabriel (CSA), além de Lucas Barcelos (CSA) no ataque.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio do time campineiro será fora de casa, diante do Santo André.