Guarani negocia com o volante Luis Oyama e atacante Gabriel Santos

Após várias baixas no elenco, o Guarani está no mercado em busca de peças para reposição e dois nomes ganharam bastante força nos corredores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nas últimas horas. Trata-se do volante Luís Oyama e do atacante Gabriel Santos.

Aos 26 anos, Luís Oyama começou a carreira no Mirassol e atuou por empréstimo no Atibaia e na Ponte Preta. Depois, foi comprado pelo Botafogo, com quem tem contrato até o final de 2025. No Rio de Janeiro, não vinha tendo muitas chances e depois de ser emprestado ao Molenbeek, da Bélgica, foi repassado ao Goiás.

No time goiano, chegou na reta final do Brasileirão, fez 11 jogos e marcou um gol. Mas, apesar de ter contrato até o final de 2024, foi devolvido ao Botafogo, que o colocou no mercado. O Guarani aparece como o principal favorito para ficar com o atleta.

Já Gabriel Santos foi destaque do São Bernardo na disputa do Paulistão desde ano e chamou atenção do Sport, onde jogou a Série B deste ano e marcou cinco gols. Agora, recebeu uma oferta para atuar por empréstimo no Guarani até dezembro de 2024.

O Paulistão terá início no dia 21 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado do arquirrival Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. A estreia será contra o Corinthians, no dia 21 de janeiro.