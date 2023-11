Guarani não exerce direito de compra e atacante será devolvido a time mineiro

Apesar do Guarani ainda entrar em campo neste sábado, contra o Atlético-GO, fora de casa, em Goiânia, às 17h, para cumprir tabela na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já que não tem mais chances de acesso, o planejamento para a temporada de 2024 e a reformulação no elenco já tiveram início.

O atacante Robinho, contratado por empréstimo em julho como aposta após se destacar no URT, quando foi artilheiro do Módulo 2 do Campeonato Mineiro com nove gols, está sendo devolvido ao antigo clube. O Guarani optou por não exercer o direito de compra que tinha em contrato por 80% dos direitos econômicos.

Pelo time alviverde entrou em campo apenas em dois jogos e não marcou gols. Aos 24 anos, o atacante revelado pelo Taboão da Serra também tem passagens por Desportivo Ferroviária-ES, Crato-CE, Central-PE, Salgueiro-PE e Cerrado-GO.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para a partida de despedida da temporada contra o Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer tem uma série de desfalques. O volante Matheus Bueno e o atacante Derek receberam o terceiro amarelo na derrota para o ABC e estão suspensos.

O volante Matheus Barbosa, com dores no joelho direito e o meia-atacante Bruno José, com um trauma no tornozelo, também não viajaram. Além deles, o goleiro reserva Douglas Borges passou por uma cirurgia nesta sexta-feira após ser diagnosticado com apendicite e é outra baixa.

Por outro lado, o lateral Mayk e meia Bruninho retornam de suspensão e podem atuar, caso o comandante não mande uma escalação a campo considerado alternativo, dando chances aos jogadores que atuaram pouco na temporada.

Por conta disso, um time procável pode formar com: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alvariño (Alan Santos) e Caíque Silva (Mayk); Matheus Bueno, Wenderson e Isaque (Bruninho); Iago Teles, João Victor e Lucas Silva (Pablo Thomaz).