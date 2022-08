Guarani marca treino aberto para se aproximar da torcida antes de clássico

(via Agência Estado)

O torcedor do Guarani vai poder passar seu último incentivo para o elenco antes do clássico com a Ponte Preta, marcado para a manhã de sábado. O time alviverde de Campinas marcou um treino aberto para a 11 horas desta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Por determinação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o dérbi campineiro vem sendo realizado com torcida única desde 2018. Assim, o jogo deste sábado, no Moisés Lucarelli, será acompanhado apenas por pontepretanos.

Na última quarta-feira, membros das principais torcidas organizadas do Guarani foram recebidos por dirigentes, comissão técnica e jogadores no Brinco de Ouro da Princesa para uma conversa de apoio, mas também de cobrança.

O jogo deste sábado, pela 25ª rodada da Série B, será o 204º jogo da história entre Guarani e Ponte Preta. A vantagem é alviverde, com 69 vitórias contra 66, além de 67 empates e um resultado desconhecido.

A importância deste dérbi é ainda maior por ser um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, o Guarani tem 23 pontos, contra 29 da Ponte Preta, que é a 13ª colocada.