Guarani marca de pênalti, segura pressão do Ituano e segue 100% na Série B

Não foi fácil, mas o Guarani foi efetivo e conquistou sua terceira vitória, mantendo-se 100% no Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta sexta-feira, recebeu o Ituano e venceu por 1 a 0, com gol de Diogo Mateus, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. A partida, válida pela terceira rodada, foi realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O Ituano construiu boas chances no primeiro tempo e isso se intensificou na etapa final. O Guarani precisou segurar forte pressão para sair com o resultado positivo e contou com noite inspirada do goleiro Pegorari, que entrou no lugar de Tony no segundo tempo e fez ao menos três grandes defesas. Esta foi a estreia do jogador em seu retorno ao Guarani após sete anos, já que teve boa passagem no clube em 2016.

Com a vitória, o Guarani segue com campanha perfeita, agora com nove pontos, em segundo lugar pelos critérios de desempate. Antes, goleou o Avaí, por 4 a 1, e bateu o Ceará, por 3 a 0, times que vieram da elite. Vitória e Criciúma também somam nove pontos e Botafogo, com seis, e Vila Nova, com três, são outros times com 100% de aproveitamento.

Após vencer o Ceará na estreia, por 2 a 0, o Ituano conheceu sua segunda derrota seguida, já que na rodada passada foi superado pelo Tombense por 3 a 0. Assim, segue com três pontos, em 11º lugar.

O começo da partida foi movimentado e o Ituano, mesmo fora de casa, pressionou a saída de bola. Logo nos primeiro minutos, Paulo Victor completou cruzamento de cabeça, mas Tony defendeu. Em outra jogada, o atacante pegou rebote de primeira, mas a bola subiu demais. Depois, foi a vez de Marcelo Freitas assustar em chute de longe.

O Guarani até respondia com boas chegadas, mas não conseguia finalizar. Até que Bruno Mendes apareceu na área e chute bem para boa defesa de Jefferson Paulino. Foi nos acréscimos que os mandantes conseguiram abrir o placar. Bruninho recebeu na área, foi calçado na hora do chute por Carlão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Diogo Mateus escolheu o lado direito e bateu rasteiro para deslocar bonito o goleiro.

Na volta para o segundo tempo, as duas primeiras boas chances foram com o Guarani, ambas com Bruno Mendes. Na primeira, ele disparou sozinho desde o meio-campo, invadiu a área pelo lado direito, mas chutou em cima de Jefferson Paulino, que fez boa defesa. Na sequência, recebeu na área e chutou de primeira, acertando a rede pelo lado de fora. Desta vez, o goleiro do Ituano sequer pulou.

O Ituano respondeu e quase empatou com Paulo Victor. Em jogada de falta ensaiada, Eduardo Person tocou rasteiro para o atacante, dentro da área. Ele finalizou rasteiro, por baixo de Tony, mas Wenderson apareceu para salvar quase em cima da linha.

A partida ficou truncada, com vários cartões amarelos e também alterações, incluindo a entrada do goleiro Pegorari, que fez seu primeiro jogo no retorno ao Guarani após Tony pedir para sair por um desconforto. E logo depois de entrar, fez duas grandes defesas, parando chutes de Quirino e Bruno Xavier. Em outra chegada do Ituano, Paulo Victor saiu na cara do gol, mas Alan Santos se jogou para bloquear o chute.

Melhor no jogo, o Ituano seguiu em busca do empate nos minutos finais. Rafael Carvalheira arriscou da entrada da área, mas para fora. Depois foi a vez de Marthã arriscar e exigir que Pegorari fizesse sua terceira grande defesa na partida. Com isso, o Guarani confirmou a vitória.

Os dois times já voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h, pela quarta rodada. O Ituano recebe o ABC, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), enquanto o Guarani vai até Caxias do Sul (RS), onde enfrenta o Juventude.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 ITUANO

GUARANI - Tony (Pegorari); Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa (Alvariño), Wenderson, Régis (Neilton) e Isaque; Bruno Mendes (Derek) e Bruninho (Bruno José). Técnico: Bruno Pivetti

ITUANO - Jefferson Paulino; Pacheco, Carlão, Frazan e Mário Sérgio; Thiaguinho (Marthã), Marcelo Freitas (Yann Rolim) e Eduardo Person; Paulo Victor (Viniegra), Bruno Xavier (Rafael Carvalheira) e Quirino (Rafael Silva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Diogo Mateus, de pênalti, aos 49 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Santos, Matheus Barbosa, Wenderson e Derek (Guarani). Pacheco, Frazan, Mário Sérgio, Thiaguinho, Eduardo Person e Paulo Victor (Ituano).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 130.680,00.

PÚBLICO - 4.657 presentes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).