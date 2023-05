Guarani inicia pagamento e saída de Nicolas Careca fica mais próxima

(via Agência Estado)

Com as contas liberadas, o Guarani iniciou o processo de liberação do atacante Nicolas Careca, fora dos planos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube quitou 50% dos salários atrasados do atleta e pagará a outra metade num prazo de até duas semanas.

Como está emprestado pelo CRB, o Guarani repassará o valor ao clube alagoano e este depositará para Nicolas. Seu contrato com o clube paulista vai até o fim de 2023, mas será liberado após o acerto destas pendências financeiras. Seu destino deve ser algum clube da Série C, já que o mercado está fechado para as Séries A e B.

Nicolas Careca tem 25 anos e chegou ao Guarani vindo do CRB, em fevereiro de 2022, ano em que fez 22 partidas e marcou um gol. Nesta temporada, foram nove jogos e um gol marcado. Desde março, o jogador vem treinando separado do elenco.

Após a segunda derrota seguida, o Guarani segue com nove pontos, em quinto lugar da Série B. O próximo jogo será diante do Sampaio Corrêa, pela sexta rodada, no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).