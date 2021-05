Guarani fecha com técnico Daniel Paulista após recusas de Léo Condé e Jorginho

Continua após publicidade

O Guarani anunciou no início da tarde deste domingo o acerto com Daniel Paulista. O ex-treinador de Sport e Confiança chega para comandar o time no Campeonato Brasileiro da Série B. O novo comandante não era a primeira opção da diretoria, mas após Léo Condé renovar com o Novorizontino e Jorginho recusar o convite, acabou fechando com o ex-volante.

O profissional de 39 anos desembarca em Campinas na manhã desta segunda-feira e no período da tarde comanda seu primeiro treino visando a estreia bugrina na Série B, marcada para sexta-feira, contra o Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa.

Daniel Paulista estava sem clube desde o início de maio, quando foi demitido do Confiança após sequência de resultados ruins. Em sua curta carreira como treinador, ele passou ainda por Sport e Boa Esporte.

Natural de Ribeirão Preto, Daniel Paulista atuou como volante antes de iniciar a carreira de treinador, defendendo Comercial, Santos, Juventude, Sertãozinho, São Caetano, Corinthians, Náutico, Sport, Botafogo-SP e ABC.

A diretoria bugrina estava em busca de um treinador desde a saída de Allan Aal no início da última semana. Léo Condé era a prioridade, mas acabou renovando com o Novorizontino, o campeão do Troféu do Interior. Jorginho, ex-Ponte Preta e Atlético-GO, também foi sondado, mas não houve acordo.