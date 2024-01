Guarani entra na disputa com ABC pelo meia Boschilia, ex-São Paulo

Em busca de mais reforços para a disputa do Campeonato Paulista, o Guarani está monitorando a situação do meia Boschilia, que está sem clube e ainda não definiu o seu futuro. No ano passado, ele fez parte do time que acabou rebaixado com o Coritiba no Brasileirão.

continua após publicidade

O Guarani, no entanto, não é o único interessado no meia. O ABC está à frente por já ter iniciado uma negociação com o atleta. O São Bernardo, rival do time campineiro no Paulistão, é outro que prepara uma oferta para o jogador.

Boschilia, 27 anos, fez 21 jogos com a camisa do Coritiba, marcou um gol e deu uma assistência. Ele foi revelado pelo São Paulo e tem boa passagem pelo Internacional, onde viveu seu auge. Jogou também na França e na Bélgica.

continua após publicidade

O Guarani tem apostado na montagem de um meio-campo experiente para tentar surpreender no Paulistão. Dentre os nomes à disposição do técnico Umberto Louzer estão: Camacho, Matheus Bueno, Chay e Régis.

O clube de Campinas, inclusive, coloca como prioridade a contratação de um zagueiro. Louzer acredita que a defesa é um dos setores mais carentes da equipe até o momento.

Guarani já iniciou a pré-temporada e começa a se planejar para o Campeonato Paulista. O time caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, a Ponte Preta. Sua estreia será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.