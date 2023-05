Guarani empata com Tombense e perde a chance de virar vice-líder da Série B

O Guarani perdeu mais uma chance de entrar no G-4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Tombense, o time paulista ficou no 1 a 1, neste domingo, pela nona rodada, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Foi o terceiro empate seguido do Guarani, enquanto o time mineiro pôs fim a uma série negativa de cinco derrotas seguidas. Derek e Alex Sandro foram os responsáveis pelos gols da partida.

continua após publicidade

Com o empate, o Guarani caiu para a oitava colocação, com 15 pontos. Caso vencesse a partida por dois ou mais gols de diferença, ultrapassaria o Novorizontino e viraria o vice-líder da Série B. Já o Tombense segue na zona de rebaixamento, porém, ganhou uma posição, aparecendo em 18º lugar, com cinco pontos.

Jogando em casa, o Tombense começou pressionando o Guarani. Buscando jogadas em profundidade, os donos da casa falharam na hora de concluir suas ofensivas. Se portando bem defensivamente, o Guarani se aproveita da bola parada para abrir o placar. Régis cobrou o escanteio e Derek apareceu na primeira para desviar de cabeça para o gol, aos 21 minutos.

continua após publicidade

Aproveitando o bom momento, por pouco Derek não ampliou em chute cruzado. A reação do Tombense só veio acontecer aos 34, quando Matheus Frizzo mandou uma "bomba" e explodiu no travessão de Tony. O lance acordou o time mineiro. Com a posse da bola, o Tombense frequentou o ataque e não sofria com as poucas investidas dos visitantes. Apesar do volume, a primeira etapa acabou com vitória parcial do Guarani.

O Tombense voltou para a segunda etapa com a mesma postura e não demorou muito para ser contemplado. Matheus Frizzo cruzou, Lucão errou no corte e a bola sobrou para Alex Sandro, na segunda trave, empurrar para as redes e empatar a partida aos 11. O Guarani, que até então estava acomodado na partida, acordou e o confronto ficou aberto.

Com chances para os dois lados, o Guarani tentava se valer dos contra-ataques, mas na melhor chance, Bruno José teve a tomada de decisão errada e chutou para fora. Derek estava livre dentro da área. Com mais imposição, o Tombense seguiu com mais presença ofensiva, no entanto, sem conseguir finalizar na direção do gol. Na parte final, a partida seguiu truncada, com muitas faltas e reclamações. Sem muita qualidade, o duelo se manteve no empate até o apito final.

continua após publicidade

Na próxima rodada o Guarani recebe o CRB, no domingo, às 15h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O Tombense atua na sexta-feira, às 19h00, contra o Botafogo-SP, no interior paulista, na abertura da 10ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

TOMBENSE 1 X 1 GUARANI

continua após publicidade

TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa (Wisney), Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Bruno Silva, Pierre (Egídio) e Matheus Frizzo; Jaderson (Marcelinho), Alex Sandro (Luiz Fernando) e Daniel Amorim (Fernandão). Técnico: Marcelo Chamusca.

GUARANI - Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk (Diego Porfírio); Wenderson (Bernardo), Matheus Bueno, Bruno José (Neilton), Isaque (Lucas Silva) e Régis (Bruninho); Derek. Técnico: Bruno Pivetti.

continua após publicidade

GOLS - Derek, aos 21 minutos do primeiro tempo. Alex Sandro, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Sandro e Bruno Silva (Tombense); Diogo Matheus, Régis, Matheus Bueno e Wenderson (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Marcelo Chamusca (Tombense).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG).