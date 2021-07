Guarani empata com Sampaio Corrêa em casa, mas segue no G-4 da Série B

Da Redação

O Guarani empatou sem gols com o Sampaio Corrêa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na noite desta terça-feira, pela 13.ª rodada, mas ainda assim, chegou ao seu sexto jogo sem derrota e se manteve no G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time do técnico Daniel Paulista aparece na terceira colocação, com 23 pontos, a três da liderança. O Sampaio Corrêa perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados e, na sexta posição, acumula 20 pontos.

O time paulista tomou conta do primeiro tempo. Logo aos 7 minutos, Régis colocou a bola na cabeça de Bruno Sávio que acertou a trave. Rodrigo Andrade arriscou de fora da área aos 8 minutos e exigiu boa defesa de Mota. O Sampaio tentou aos 32 minutos, quando Jean Silva mandou para Mauro Silva, que pegou de primeira e assustou.

O Guarani voltou a atacar aos 38 minutos. Régis invadiu a área e encheu o pé, mas Mota apareceu de novo. O goleiro do Sampaio Corrêa ainda defendeu bom chute de Diogo Mateus antes do intervalo.

O segundo tempo começou lento e sem tantas chances. O Guarani apareceu apenas aos 22 minutos. Régis aproveitou bobeira da zaga rival e bateu à queima-roupa, mas Mota fez grande defesa. Aos 27 minutos, Régis cobrou escanteio, Thales desviou, mas Bruno Silva conseguiu testar para fora.

Apesar das tentativas, o Guarani não conseguiu furar a retranca do Sampaio Corrêa e só empatou em casa.

Na 14.ª rodada, o Guarani visitará o Vasco no sábado, às 21 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. No domingo, às 20h30, o Sampaio Corrêa receberá o CRB no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 x 0 SAMPAIO CORRÊA

GUARANI - Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Titi (Índio) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio (Allan Victor), Régis (Pablo) e Júlio César (Andrigo); Matheus Davó (Lucão do Break). Técnico: Daniel Paulista.

SAMPAIO CORRÊA - Mota; Luís Gustavo (Watson), Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Felipinho; Mauro Silva, Ferreira e Nadson (Gui Campana); Roney (Romarinho), Ciel (Jefinho) e Jean Silva. Técnico: Felipe Surian.

CARTÕES AMARELOS - Thales e Roney.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA e PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).