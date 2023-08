Guarani e Ceará empatam sem gols em Campinas e permanecem fora do G-4 da Série B

A necessidade de ganhar para encostar no grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro de nada adiantou e Guarani e Ceará não saíram do zero nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 21ª rodada. O time paulista, que vinha de três vitórias seguidas, perdeu uma posição e agora aparece em sexto lugar, com 36 pontos, enquanto o time cearense completou três jogos sem triunfos e se manteve em posição intermediária, no décimo lugar, com 30.

O jogo marcou a inauguração do novo sistema de iluminação do estádio, além de um telão, contando antes de seu início com um show de luzes e muita música conduzida por um DJ. O Guarani também estreou novo uniforme - meias, calção e camisa - todo verde, porém, num tom mais claro do que o habitual. Presa à camisa, um patch (selo) celebrando as novas luminárias de LED.

Dentro de campo, os times confirmaram a expectativa com um jogo bem disputado e intenso. A primeira chance foi do time da casa, aos 18 minutos, quando o zagueiro Luiz Otávio saiu jogando errado e a bola ficou nos pés de João Victor. Ele bateu cruzado, raspando a trave de Bruno Ferreira. O goleiro saltou, mas não tocou na bola.

O Ceará logo tratou de equilibrar o jogo. Bissoli marcou um golaço, aos 24 minutos, calando a barulhenta torcida, que dois minutos depois vibrou com a anulação do lance pela intervenção do VAR, que indicou um leve toque de mão do jogador. O Guarani teve outra boa chance aos 35. Bruninho passou entre dois marcadores e mandou para fora.

O segundo tempo começou sem mudanças nos dois lados e, estranhamente, em um ritmo bem mais lento. A primeira chance real saiu somente aos 24 minutos, com Bruninho lançando Bruno José em velocidade. O atacante chutou cruzado, errado o alvo.

O panorama mudou um pouco, a favor do Guarani, quando o técnico Umberto Louzer colocou Régis no lugar de Bruninho e Bernardo na vaga de Matheus Barbosa. O time ganhou mais força no setor de meio campo.

As emoções ficaram para os últimos minutos. Luiz Otávio cometeu uma falta perto da área e foi expulso, aos 46 minutos. Na sequência, após escanteio, Bruno Mendes desviou de cabeça e a bola explodiu no travessão cearense.

No final de semana, pela 22ª rodada, o Guarani enfrentará o Ituano, sábado, às 17h, no Novelli Junior, em Itu. O Ceará entrará em campo no domingo na Arena Castelão, a partir das 18h, diante do ABC.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 CEARÁ

GUARANI - Pegorari; Diego Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa (Bernardo), Matheus Bueno (Isaque) e Bruninho (Lucas Silva); Bruno José (Robinho), Bruno Mendes e João Victor (Régis). Técnico: Umberto Louzer.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Caíque, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor (Willian Formiga); Willian Maranhão, Breno e Chay (Jean Carlos); Erick (Janderson), Bissoli (Cléber) e Erick Pulga (Sidnei). Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Bruno José, Diogo Mateus e Matheus Bueno (Guarani); Luiz Otávio e Breno (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Otávio (Ceará).

RENDA - R$ 224.720,00.

PÚBLICO - 10.443 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).