Guarani desembarca em Recife pressionado para deixar zona de rebaixamento

A delegação do Guarani desembarcou em Recife (PE) na noite da última terça-feira para o jogo desta quinta, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pressionada. Sem ganhar há três rodadas, o time tem 19 pontos e está dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, em 18º lugar.

Para o jogo contra o Sport, o técnico Mozart não tem o zagueiro Derlan e o atacante Lucão do Break, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Ronaldo Alves e o meia Giovanni Augusto seguem no departamento médico.

Em relação ao time que empatou com o Brusque, por 1 a 1, em Campinas (SP), no último final de semana, Mozart deve fazer mudanças. Uma delas é a entrada de Ernando no lugar do suspenso Derlan. Lucão do Break iniciou o jogo no banco de reservas.

A provável escalação bugrina é: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando, João Victor e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Isaque; Júlio César; Bruno José e Nicolas Careca.