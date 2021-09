Guarani derrota Remo em casa e segue na briga pelo acesso na Série B

Da Redação

Com uma atuação impecável no primeiro tempo, o Guarani fez valer o fator casa para se manter na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro ao ganhar do Remo, por 2 a 0, na tarde desta terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 25.ª rodada da Série B.

Sem perder há cinco partidas, o Guarani tem os mesmos 41 pontos do CRB, que ainda entra em campo nesta terça-feira à noite. Se empatar com o lanterna Brasil de Pelotas, o time alagoano retoma a quarta colocação. No meio da tabela, o Remo estacionou nos 33 pontos.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Guarani, que não demorou para abrir o placar. Aos 18 minutos, Júlio César arriscou de fora da área, a bola desviou em Rafael Jansen e entrou no canto de Vinícius.

O Remo não conseguia jogar e viu o Guarani ter um gol anulado pelo VAR após impedimento de Júnior Todinho. Aos 43 minutos não teve jeito. Régis cobrou escanteio fechado e Bruno Sávio subiu sozinho para, de cabeça, colocar no fundo das redes.

Com a vitória construída no primeiro tempo, o time campineiro abdicou de atacar na etapa final, chamando o adversário para cima. O Remo, porém, tinha muitas dificuldades de organizar as jogadas ofensivas e quase não ameaçou Rafael Martins.

Na melhor oportunidade, Rafael Jansen tentou se redimir de ter contribuído para o primeiro gol bugrino, mas a finalização saiu raspando a trave.

O Guarani volta a campo no sábado, contra o líder Coritiba, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Na sexta-feira, o Remo recebe o Náutico, às 19 horas, no Baenão, em Belém (PA). Os jogos são válidos pela 26.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 x 0 REMO

GUARANI - Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Tony) e Régis (Andrigo); Bruno Sávio (Allan Victor), Júlio César (Índio) e Júnior Todinho (Renanzinho). Técnico: Daniel Paulista.

REMO - Vinícius; Wellington Silva, Romércio (Renan Gorne), Rafael Jansen e Marlon; Neto Moura (Pingo), Lucas Siqueira (Raimar), Arthur e Felipe Godez (Jefferson); Matheus Oliveira (Rafinha) e Lucas Tocantins. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Júlio César, aos 18, e Bruno Sávio, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo Alves e Thales (Guarani); Matheus Oliveira e Romércio (Remo).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).