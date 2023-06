Guarani demite técnico Bruno Pivetti após cinco jogos sem vencer na Série B

Bruno Pivetti não resistiu ao mau momento do Guarani, que não vence há cinco jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, e não seguirá no comando técnico do time. A decisão foi tomada após reunião da diretoria nesta quinta-feira.

"O Guarani Futebol Clube comunica a saída de Bruno Pivetti, técnico do Bugre desde março deste ano. O clube agradece pelos serviços prestados neste período, profissionalismo, além de respeitar e reconhecer toda identidade do comandante com o clube. Desejamos sorte para a sequência da carreira", confirmou o clube.

Pivetti chegou ao Guarani justamente para a Série B e começou da melhor forma possível, com três vitórias contra times expressivos: Avaí, Ceará e Ituano. Depois, porém, o time passou a oscilar e perdeu para Juventude e Sport.

Voltou a vencer diante do Sampaio Corrêa, mas emplacou três empates seguidos, contra Ponte Preta, Chapecoense e Tombense. A sequência sem vitória aumentou com duas derrotas seguidas nas últimas rodadas, contra CRB e Novorizontino, ambas por 1 a 0, esta última na noite de quarta-feira.

Com 39 anos, Bruno Pivetti teve sua primeira experiência como treinador no Vitória, em 2020. Logo depois, também passou pelo Tombense, clube que voltaria em 2022. CSA, Villa Nova-MG e Goiás também estão na lista. Antes de chegar ao Guarani, Pivetti estava na Chapecoense, onde comandou o time em 13 partidas, caindo precocemente nas quartas de final do Campeonato Catarinense.

Com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, o Guarani ocupa a 11ª colocação com 15 pontos. O jogo diante do Vila Nova, pela 12ª rodada, será realizado no sábado, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). O time deve ser comandado interinamente pelo auxiliar fixo Ben-Hur Moreira.