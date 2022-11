Guarani convoca reunião extraordinária para discutir SAF

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os próximos dias deverão ser agitados no Guarani. Nesta sexta-feira, a diretoria convocou os conselheiros para uma reunião extraordinária. O comunicado é assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Depícoli Dias.

continua após publicidade .

O encontro tem a intenção de discutir a possibilidade de o clube virar SAF. As empresas interessadas em gerenciar o clube são "Win The Game" e "Ernst & Young". A reunião está marcada para a próxima terça-feira, às 19 horas.

Dentro de campo, a diretoria está correndo para montar um elenco competitivo. A intenção é manter boa parte da equipe que terminou a Série B de uma maneira positiva.

continua após publicidade .

Porém, o zagueiro Derlan, o atacante Júlio César e o lateral-esquerdo Matheus Bidu (que retorna de empréstimo junto ao Cruzeiro) não deverão permanecer.

O atacante Yuri Tanque, artilheiro do time na Série B, não sabe se fica. O camisa nove é pretendido pelo futebol sul-coreano e as propostas não convenceram os dirigentes.

O contrato do atacante vai até 30 de abril do ano que vem. O time bugrino pagou R$ 250 mil ao Coimbra e exerceu a prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos do atacante, mas não houve renovação de vínculo.

O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, contra o Santo André em Campinas. O time de Campinas faz parte do Grupo B, ao lado do São Paulo, Mirassol e Água Santa.