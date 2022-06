Guarani convoca dirigentes para dar explicação sobre campanha ruim na Série B

(via Agência Estado)

O Conselho Deliberativo convocou uma reunião extraordinária para tratar da situação delicada do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes precisarão dar explicações sobre a campanha irregular do clube.

A reunião acontecerá na próxima terça-feira, às 19h, na sede clube. Deverão estar presentes o presidente Ricardo Moisés, o superintendente de futebol Michel Alves, dentre outros dirigentes.

Além da situação do Guarani, está em pauta o caso do segurança do clube, que chegou a atirar com arma de fogo para dispersar os torcedores na saída da delegação rumo a Manaus.

O caso está sendo investigado, mas até o momento nenhuma providência foi tomada a respeito do caso, que ganhou abrangência nacional.

Com apenas uma vitória em 11 jogos, o Guarani aparece na lanterna da Série B, com nove pontos, cada vez mais longe de deixar a zona de rebaixamento.

Antes da reunião, o Guarani terá pela frente o Novorizontino. O duelo será neste domingo, às 11h, no estádio Jorge Ismael de Biasi.