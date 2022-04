Guarani confirma rescisão e Kauan é o novo reforço do Red Bull Bragantino

Da Redação

O Guarani confirmou que o destino do zagueiro Kauan será o Red Bull Bragantino. Em comum acordo com o atleta, o time bugrino rescindiu o contrato do mesmo e assegurou 30% dos direitos econômicos em caso de uma venda futura.

O vínculo do defensor com o Red Bull Bragantino já foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e terá validade até o dia 31 de dezembro de 2024.

Kauan tem apenas 18 anos e fez parte do elenco bugrino que disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele vinha sendo utilizado nas categorias de base, tendo destaque no Campeonato Paulista Sub-20 de 2021. Na ocasião, fez 18 jogos e marcou dois gols.

O zagueiro ficou seduzido com os altos valores apresentados pelo clube de Bragança Paulista, acostumado a apostar em novas promessas. Apesar de chegar a treinar com o elenco principal, Kauan não teve oportunidade com Daniel Paulista.

SÉRIE B

Na Série B, o Guarani começou com derrota para o Brusque por 1 a 0. O próximo desafio é neste sábado, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.