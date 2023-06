Guarani cancela jogo treino contra a Portuguesa para dar mais tempo a Umberto Louzer

O Guarani não fará mais seu jogo-treino contra a Portuguesa, previsto para este sábado, em Campinas. Segundo informou o clube da capital, o pedido veio do próprio time de Campinas, para dar mais tempo para a recém-contratada comissão técnica de Umberto Louzer conhecer o elenco. A Portuguesa já agendou outro jogo-treino para o sábado, contra o Corinthians.

Umberto Louzer assumiu o Guarani na última terça-feira, substituindo o técnico Bruno Pivetti, demitido após cinco jogos sem vencer na Série B. O novo treinador terá a semana de folga devido a Data Fifa, para conhecer o elenco e começar seu planejamento à frente do clube campineiro.

Esta semana cheia também servirá para Louzer mapear carências no plantel, visando a próxima janela de transferência, que se inicia em julho.

Seguindo a rotina de treinos, Umberto Louzer irá estrear no comando do Guarani daqui a nove dias, quando recebe o Vitória no domingo (25), no Brinco de Ouro, pela 13ª rodada da Série B. O time ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos.