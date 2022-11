Guarani busca goleiro do Vila Nova e decide não renovar com os reservas

(via Agência Estado)

O Guarani segue analisando o elenco para a próxima temporada e mudanças devem acontecer no gol. O time busca a contratação de Tony, titular do Vila Nova, mas que não terá seu contrato renovado pelo clube goiano. Assim, os reservas Arthur Gazze e João Lopes estão de saída do clube paulista.

Tony já havia sido especulado no Guarani no começo do mês, quando o Vila Nova decidiu não renovar seu contrato. Entretanto, o vínculo foi estendido apenas até o término da Copa Verde. O time goiano está na final e decide o título no sábado, diante do Paysandu.

Tony tem 30 anos e foi formado nas categorias de base do Vila Nova. O goleiro teve passagens por Atlético-GO, Anapolina-GO, Anápolis-GO, Aparecidense-GO, Floresta-CE e Morrinho-GO. Retornou ao Vila nesta temporada, jogando 35 partidas.

Com a possível vinda de Tony, Arthur Grazze e João Lopes não terão seus contratos renovados. Já Lucas Cardoso, de 21 anos, seguirá no Guarani como opção.

Apesar de brigar contra o rebaixamento em parte da temporada, o Guarani se recuperou e terminou a Série B do Campeonato Brasileiro em 10º lugar, com 51 pontos. No Paulistão, caiu no Grupo B, com São Paulo, Mirassol e Água Santa. A competição tem início previsto para 15 de janeiro e o time estreia diante do Santo André, fora de casa.