Guarani bate Sampaio Corrêa, se reabilita e entra no G-4 da Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O fator casa mais uma vez fez a diferença para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista manteve os 100% jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pela sexta rodada.

continua após publicidade .

Os gols da vitória foram marcados nos primeiros minutos de jogo. Bruninho, aos três e Derek, aos seis, definiram o placar neste sábado. Antes do time maranhense, o Guarani tinha vencido em casa o Avaí, por 4 a 1, e o Ituano, por 1 a 0.

A vitória também reabilita o Guarani, que vinha de duas derrotas seguidas, ambas fora de casa, para Juventude (1 a 0) e Sport (2 a 0). Com o triunfo, o time paulista entra no G-4 - o grupo de acesso à primeira divisão - e fica na terceira colocação, com 12 pontos. O Sampaio Corrêa, que estreou o técnico Márcio Fernandes, tem cinco pontos, está na 14ª posição, com apenas cinco pontos.

continua após publicidade .

Agora, o Guarani encara o dérbi campineiro na próxima rodada, marcado para o dia 21, às 18h, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada. O Sampaio Corrêa joga no sábado, dia 20, em casa, diante do ABC, às 17h.

O jogo começou com o Guarani em cima do Sampaio Corrêa e demorou apenas três minutos para abrir o placar. Bruninho aproveitou a falha de Marcos Ytalo, que tentou recuar a bola de cabeça para o goleiro Luiz Daniel. O atacante dominou a bola e bateu rasteiro na saída do goleiro. Três minutos depois, saiu o segundo gol. Após escanteio, cobrado por Régis, pela esquerda, Derek aproveitou nova falha defensiva do time maranhense e desviou com o pé direito para as redes.

Os dois gols marcados no início fizeram o Guarani diminuir o ritmo e o Sampaio Corrêa começou a chegar com mais perigo ao gol do time paulista. Aos 24, Marcinho cobrou falta, a bola desviou em Diogo Mateus e Vinícius Alves, de cabeça, colocou para fora, quase diminuindo. O time da casa, no contra-ataque, assustou, acertando o travessão um minuto depois, com Bruninho.

continua após publicidade .

O visitante procurou o ataque mais que o Guarani até o final do primeiro tempo, mas não teve competência para buscar o gol. O time paulista ainda teve tempo de acertar o travessão antes do intervalo com Bruninho.

O Sampaio Corrêa se lançou ao ataque no segundo tempo, enquanto o Guarani buscava o contra-ataque para ampliar o marcador. Apesar do maior volume de jogo, o Sampaio não conseguiu buscar o empate contra um Guarani que só administrou o placar.

FICHA TÉCNICA:

continua após publicidade .

GUARANI 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

GUARANI - Tony; Diogo Mateus, Lucão, Ivan Alvariño, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno (Bernardo), Régis (Neilton) e Bruninho (Lucas Silva); Bruno José e Derek (Isaque). Técnico: Bruno Pivetti.

continua após publicidade .

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Marcos Ytalo (Maurício), Gabriel Furtado (Jhony Douglas), Gustavo Henrique e Joécio; Luiz Otávio (Bill), Neto Paraíba, Marcinho e Vitinho; Matheus Martins (Venícius Cascais) e Vinícius Alves (Alexandre Tam). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Bruninho, aos 3, e Derek, aos 6 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neilton (Guarani); Márcio Fernandes e Gabriel Furtado (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 155.200,00.

PÚBLICO - 5.430 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).