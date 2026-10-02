Guarani aprova mudança para SAF na esperança de voltar aos dias de glória

O Guarani, um dos clubes mais tradicionais do interior de São Paulo, definitivamente entrou na 'nova onda nacional' e se transformou em SAF - Sociedade Anônima de Futebol. Desiludidos com as gestões no clube nas últimas duas décadas, sócios e conselheiros confirmaram, nesta sexta-feira, a transformação em novo modelo de gestão.

Dos 733 bugrinos com direito a voto, nem metade participou do pleito, com votação final de (235 a 12) a favor da mudança. Agora resta apenas a formatação da gestão, com exige alguns requisitos que serão comandados, em princípio, pela própria diretoria, uma vez que ainda não existe nenhum investidor.

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Os próximos passos incluem a elaboração de um estatuto que deve ser registrado e depois a eleição de uma diretoria para transferir os ativos (bens e valores) do clube para a SAF.

A Assembleia Geral Extraordinária (para sócios e conselheiros) aconteceu em formato híbrido, com participação presencial no ginásio do Brinco de Ouro e participação virtual. A Assembleia foi aberta às 16 horas e encerrada às 20 horas, como previa o edital de convocação.

Apesar das negociações que se arrastam há meses, ainda não houve um acordo com o empresário Roberto Graziano, do Grupo Magnum, que manifestou interesse como investidor.

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Após várias reuniões não houve um consenso sobre as propostas apresentadas pelo empresário, que já é dono do estádio Brinco de Ouro, adquirido em leilão em 2015. A proposta de aquisição de 90% da SAF foi retirada, nesta semana, antes da conclusão do processo. Graziano já é dono da SAF do São Bernardo, que participa da Série B do Brasileiro.

Com a efetivação da SAF do Guarani e o atraso na definição da proposta do Roberto Graziano pode-se abrir uma janela de oportunidade para outros grupos.

Um ponto que começa a chamar a atenção do mercado, é o fato de o Guarani ter ativos garantidos pela venda judicial do Brinco de Ouro com sobras às dívidas do clube, estimadas em R$ 250 milhões e que poderiam ser reduzidas em até metade (R$ 125 milhões) por eventuais acordos.

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Na ocasião da venda do Brinco de Ouro, o clube ficou assegurado como um novo estádio, centro de treinamentos e clube social. Aliado a este lastro está uma história que se destaca pelos títulos nacionais da Série A em 1978, bem como os dois vices, em 1986 e 1987, e participações, inclusive, na Copa Libertadores da América. Isso o tornou conhecido fora do País.

Clube centenário, fundado em 2 de abril de 1911, portanto com 115 anos, tem a tradição na revelação de craques, como Careca e Renato, nos anos de 1970, depois Evair, Julio César, João Paulo, Amoroso e Luisão entre outros.

Com tanta história e dentro de Campinas, uma cidade estratégica para a economia nacional, o Guarani SAF pode ter, em breve, novos grupos proponentes para reescrever sua trajetória no futebol brasileiro.

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O time participa do Campeonato Paulista, o Paulistão, mas está indo para sua quarta participação seguida na Série C do Brasileiro. Nesta temporada, não passou da fase de classificação e perdeu a chance de brigar pelo acesso à Série B em 2027.