Guarani anuncia lateral-direito Lucas Marques como terceiro reforço para 2023

Depois de oficializar as chegadas do goleiro Tony e do volante Lima, o Guarani confirmou mais um reforço para o Paulistão no começo da tarde desta terça-feira: o lateral-direito Lucas Marques, que foi rebaixado recentemente com o CSA na Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Guarani definiu nesta terça-feira a contratação do lateral direito Lucas Marques, que defendeu o CSA na temporada passada. Lucas Marques vem para reforçar o Bugre na temporada de 2023. Bem-vindo, Lucas", postou o clube nesta tarde ao confirmar o reforço.

No clube alagoano, fez 35 jogos, deu uma assistência e marcou três gols. Aos 24 anos, Lucas Marques também tem passagens por Aparecidense-GO, Goianésia-GO, Real Noroeste-ES, Grêmio Prudente-SP, entre outros.

Embora a tabela detalhada ainda não tenha sido divulgada, o Paulistão começa em 15 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio do time campineiro será fora de casa, diante do Santo André.