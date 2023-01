Guarani anuncia a contratação do volante Wenderson, revelado no Botafogo

(via Agência Estado)

O Guarani anunciou mais um reforço para a temporada na tarde desta quarta-feira. Trata-se do volante Wenderson, que estava no Azuriz-PR, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.

Cria da base do Botafogo, o volante de 24 anos não recebeu muitas chances no clube carioca. Foram apenas 11 jogos como profissional entre 2019 e 2020.

Do clube carioca, ele partiu para o futebol português, onde defendeu o Mafra, clube da segunda divisão. Porém, pouco atuou por lá, com apenas 16 partidas entre 2020 e 2022.

Com pouca idade, Wenderson ainda pode ser bastante útil no Guarani, que estreará na temporada no dia 14 de janeiro, quando visita o Santo André, pela primeira rodada da Série A1 do Campeonato Paulista.

O jogador é o 11º reforço do time bugrino, que já anunciou também: o goleiro Tony, os zagueiros Alan Santos, Lucão e Lima, o lateral Lucas Marques, o volante Yago, o meia Bruninho, além dos atacantes Bruno Michel e Derek.

A estreia do Guarani no Campeonato Paulista será dia 14, diante do Santo André, às 16h, no estádio Bruno José Daniel.