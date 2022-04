Guarani anuncia a contratação do volante Leandro Vilela

Da Redação

A terça-feira está movimentada no Brinco de Ouro da Princesa. Depois de emprestar o atacante Rafael Costa para o Sampaio Corrêa, a diretoria do Guarani oficializou a contratação do volante Leandro Vilela.

O jogador de 26 anos já vinha treinando com o elenco e está à disposição do técnico Daniel Paulista para a partida de sábado, contra o Sport, em Campinas (SP), pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro.

Leandro Vilela assinou com o Guarani até dezembro de 2023 depois de não renovar seu contrato com o Operário, clube que defendeu nas últimas três temporadas. O volante também despertou interesse de Cuiabá e Coritiba - ambos da elite nacional.

Revelado na base do Paraná, Leandro Vilela defendeu J. Malucelli, Vitória e Vitória-POR antes de chegar ao Operário em 2020. Ao todo, foram 70 partidas e quatro gols marcados.

Além de Leandro Vilela, Daniel Paulista vai poder contar com o lateral-direito Lucas Ramon e o atacante Bruno José, anunciados no último final de semana.