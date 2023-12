Guarani aguarda definição do Criciúma para negociar com o atacante Fabinho

Siga o TNOnline no Google News

O Guarani está monitorando a situação do atacante Fabinho, que ainda não definiu o seu futuro. O atleta tem vínculo com o Athletico-PR até 31 de dezembro e pode permanecer no Heriberto Hülse, defendendo o Criciúma. Enquanto isso, o time bugrino aguarda o desfecho da negociação para saber se poderá avançar em uma possível conversa.

Fabinho, de 24 anos, tem uma proposta do Criciúma, mas ainda não decidiu aceitá-la. O Guarani não quer entrar em um leilão e, por isso, aguarda a definição. O time campineiro, no entanto, já demonstrou interesse em contar com o atacante em 2024.

O Guarani aposta no potencial do Campeonato Paulista para atrair o atleta. Ele seria o terceiro reforço para o setor ofensivo do time bugrino, que anunciou recentemente Gabriel Santos e Reinaldo.

O atacante fez 44 jogos com o Criciúma nesta temporada e marcou 11 gols. Ele tem passagens ainda por CRB, Mirassol, Vitória, Chapecoense e São Paulo.

O Guarani fará sua estreia no Campeonato Paulista contra o Corinthians, no dia 21 de janeiro (domingo), às 18h, na Neo Química Arena.