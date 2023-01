Guarani acerta volta de meia-atacante Isaque e espera por João Victor

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sinal vermelho foi acesso pelos lados do Brinco de Ouro após a terceira derrota sofrida pelo Guarani dentro do Campeonato Paulista. No sábado à noite, o time campineiro caiu diante do Botafogo, por 3 a 2, em Ribeirão Preto. A diretoria já se movimentou, acertando a volta do meia-atacante Isaque, do Grêmio, e correndo atrás do zagueiro João Victor, do Vitória da Bahia.

continua após publicidade .

Isaque foi um dos destaques do time no segundo semestre do ano passado. Tanto é que as boas apresentações fizeram com que o Grêmio apostasse na sua manutenção no elenco de Renato Gaúcho. Contudo, a chegada de reforços e a pré-temporada fizeram a comissão técnica mudar de ideia.

O meia-atacante definitivamente não se encaixa no perfil gremista. Ele já havia sido emprestado a Fortaleza, América-MG e Vasco. Aos 25 anos, ele busca a afirmação para enfim despontar, seja no futebol nacional ou de fora do País.

continua após publicidade .

O zagueiro João Victor, destaque do Guarani na campanha que manteve o time campineiro na Série B de 2022, sinalizou interesse em retornar. A diretoria segue atrás de um jogador para a posição e manteve as portas em aberto para o atleta que não vem sendo aproveitado pelo clube baiano neste início de temporada.

O time campineiro está em quarto lugar no Grupo B do Paulistão 2023 com quatro pontos ganhos. Em cinco jogos disputados, o Guarani venceu apenas uma partida, vitória por 2 a 0 diante do Santos no Brinco de Ouro na terceira rodada, um empate, contra o Ituano também jogando em casa e três derrotas, para o Santo André (2 a 1), Corinthians (2 a 1) e na última partida diante do Botafogo (3 a 2) pelo placar de 3 a 2.