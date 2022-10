Guarani abre investigação após vídeo pornográfico gravado em seu estádio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um fato inusitado ganhou as redes nesta terça-feira. As arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, foram palco da gravação de um vídeo pornográfico com a atriz de filmes adultos Manu Fox. O ocorrido aconteceu fora do horário do jogo, visto que não havia outras pessoas presentes.

continua após publicidade .

O vídeo foi publicado em uma plataforma de conteúdo adulto e tem duração de cinco minutos. De acordo com o clube, que tomou conhecimento do vídeo nesta terça-feira, as filmagens foram feitas sem autorização do Guarani.

"O Guarani Futebol Clube informa que ao tomar conhecimento do vídeo abriu investigação para identificar os responsáveis e que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas. Ainda informa que investigação sobre o caso continuará de maneira interna", afirma nota divulgada pelo clube.

continua após publicidade .

Além disso, o Guarani informa que as imagens das câmeras de segurança do estádio serão analisadas para descobrir como a atriz e o câmera tiveram acesso às dependências do clube. O vídeo seria recente por conta de alguns elementos, como o novo escudo do Guarani no meio do gramado.

Durante a semana, fora dos horários de jogos e de treinamentos, o Guarani possibilita que ocorram visitas ao estádio. Aqueles que quiserem conhecer o Brinco de Ouro precisam passar por um credenciamento e são acompanhados por funcionários ao longo da visita - o que não teria acontecido com a atriz em questão.

O caso ganhou repercussão da imprensa nacional e internacional. O site Record, de Portugal, foi um dos que deram a cobertura do caso fora do País. Na tarde desta quarta-feira, o vídeo já havia sido excluído da plataforma de sites adultos.