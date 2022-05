Grizzlies atropelam Warriors e respiram nos playoffs da NBA; Bucks batem Celtics

Da Redação

O Memphis Grizzlies entrou em quadra na noite desta quarta-feira correndo sério risco de ser eliminado dos playoffs da NBA. Um tropeço em casa diante do Golden State Warriors custaria a queda. Mas o time anfitrião surpreendeu não apenas com uma vitória, mas com um atropelamento sobre os favoritos, por 134 a 95. Ao longo do jogo, a vantagem chegou a ser de 55 pontos.

Com o triunfo, os Grizzlies reduziram a vantagem dos Warriors na série melhor de sete jogos. O time da Califórnia lidera por 3 a 2. Mas ainda está a apenas um triunfo da classificação às finais da Conferência Oeste. O sexto jogo está marcado para sexta-feira, em São Francisco. Se necessário, a partida número sete será disputada em Memphis, na segunda-feira.

Sem poder contar com Ja Morant, sensação do time na temporada, os Grizzlies não deram chances aos favoritos. Lideraram o placar desde o início e consolidaram a grande vitória no terceiro quarto, quando fizeram marcaram 42 pontos, contra apenas 17 dos visitantes. Os Warriors sequer esboçaram reação.

Tanto que o auxiliar técnico Mike Brown sacou quase todos os titulares de quadra quando percebeu que a reação seria impossível, dando maior descanso aos principais jogadores da equipe. Ele comandou a equipe pelo segundo jogo seguido, em substituição ao treinador Steve Kerr, que testou positivo para a covid-19.

Sem Morant, o time da casa foi liderado pelo trio formado por Jaren Jackson Jr., Desmond Bane e Tyus Jones, cada um com 21 pontos. Steven Adams contribuiu com sete pontos e 13 rebotes. Klay Thompson foi o cestinha dos Warriors, com 19 pontos em 25 minutos em quadra. Stephen Curry não passou dos 14 pontos, enquanto Jonathan Kuminga anotou 17. Ambos não passaram também dos 25 minutos em quadra.

Fora de casa, o Milwaukee Bucks não aliviou e venceu novamente o Boston Celtics por 110 a 107 e se colocou em vantagem na série por 3 a 2. A classificação já pode vir na sexta-feira, em casa, no sexto jogo do confronto. Os Celtics precisam do triunfo para evitar a eliminação.

Mais uma vez, Giannis Antetokounmpo foi o comandante dos atuais campeões da NBA. Ele anotou 40 pontos e 11 rebotes, terminando a noite com um "double-double". Mas teve a ajuda preciosa de Jrue Holiday, em noite inspirada, com 24 pontos, oito rebotes e oito assistências. Bobby Portis contribuiu com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 14 pontos e 15 rebotes.

Pelos Celtics, Jayson Tatum foi o maior pontuador mais uma vez, com 34 pontos. Jaylen Brown veio logo atrás, com 26 pontos e oito rebotes. Marcus Smart ajudou com 15 pontos.