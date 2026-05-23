Grêmio x Santos: veja horário e onde assistir jogo ao vivo neste sábado (23)
Partida será disputada na Arena, em Porto Alegre com transmissão ao vivo
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 16:24:23 Editado em 23.05.2026, 16:24:19
A partida será disputada na Arena, em Porto Alegre. - Foto: Maxi Franzoi/AGIF
Grêmio e Santos duelam neste sábado (23), às 19h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto contra o Z-4. A partida será disputada na Arena, em Porto Alegre.
Onde assistir
Premiere transmite ao vivo.
Escalações prováveis
Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Leo Pérez, Arthur (Noriega), Amuzu, Braithwaite (Riquelme), Enamorado e Carlos Vinicius.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.
