Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo nesta quarta-feira (05)

Confronto em Porto Alegre decide o classificado para as quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no estádio Maião, um novo empate por qualquer placar levará a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

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O Grêmio tenta afastar a pressão dos torcedores após ser eliminado pelo Bolívar na CONMEBOL Sul-Americana e figurar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, buscando o resultado positivo para trazer tranquilidade ao trabalho do treinador Luís Castro.

O Mirassol vivencia um momento de franca recuperação na temporada, estando classificado para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, além de ter saído da zona de rebaixamento do Brasileirão, onde conta com uma partida a menos.

Onde assistir

Amazon Prime Video.

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Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Jovane Cabral (Tetê). Técnico: Luís Castro.

Mirassol: Walter (Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.