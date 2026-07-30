Grêmio x Bolívar: onde assistir partida ao vivo nesta quinta pela Sul-Americana

Duelo decisivo na Arena define quem avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana

Grêmio e Bolívar entram em campo nesta quinta-feira, às 19h, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida é crucial para determinar o futuro de ambas as equipes na competição continental.

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O clube gaúcho chega em desvantagem devido à derrota por 3 a 2 sofrida na Bolívia. Para garantir a classificação direta, a equipe precisa triunfar por uma margem de dois ou mais gols de diferença. Se conseguir vencer por apenas um gol de vantagem, a vaga para as oitavas de final será decidida na disputa por pênaltis. No compromisso mais recente, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 contra o Fluminense atuando em seus domínios.

Se por um lado o Tricolor enfrenta uma sequência de cinco partidas sem vencer, acumulando três reveses no período, o Bolívar atravessa um momento oposto, vindo de três triunfos em sequência. Após superar a equipe gremista na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, o time boliviano venceu o Real Potosí no último domingo. Vale destacar que o Bolívar disputa a Sul-Americana por ter encerrado sua participação no Grupo C da Libertadores na terceira colocação, ficando atrás de Independiente Rivadavia e Fluminense.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Grêmio: Weverton, Pavon, Gustavo Martins (Luís Eduardo), Wagner Leonardo e Marlon (Pedro Gabriel); Noriega, Villasanti e Nardoni; Tetê, Braithwaite e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Bolívar: Lampe, Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Xavier Arreaga e José Sagredo; Leonel Justiniano, Ervin Vaca e Robson Matheus; Dorny Romero, Dayron Asprilla e Patricio Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.